Bez porozumienia Polski i Czech ws. Turowa. Wiceminister Ozdoba: „To gra niemiecko-rosyjska”

Do tej pory odbyło się 17 spotkań przedstawicieli resortów ochrony środowiska i spraw zagranicznych.

20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Jacek Ozdoba wiceminister klimatu i środowiska w rozmowie z polskatimes.pl ocenił, że odrzucenie oferty Polski przez Czechy to „trudna sytuacja, świadcząca o tym, że niestety, ale strona czeska podejmuje decyzje gorące polityczne”. – Jest tu jakiś cel zewnętrzny, być może to jest gra niemiecko-rosyjska, właściwie nawet na pewno, jest to jakiś element gry ponad głowami Europy Środkowo-Wschodniej. Sprawa Turowa to jest sprawa bezpieczeństwa tego regionu Europy, dlatego tak ważne było to porozumienie, a widać usztywnienie stanowiska Czech – powiedział.

Zdaniem wiceministra „podejście Czechów jest decyzją polityczną”.