Bestia podnosi głowę. Wraca strach przed Państwem Islamskim

Prognozy o znaczącym zwiększeniu terrorystycznej aktywności IS w tym roku eksperci opierają na wydarzeniach ostatnich tygodni. Chodzi między innymi o dwa ataki, do których przyznała się dżihadystyczna organizacja. W niedzielę pięciu syryjskich żołnierzy zginęło, a 20 zostało rannych w ataku terrorystów islamskich na wojskowy autobus na autostradzie w pustynnym regionie Syrii. Tego samego dnia ekstremistyczna grupa przyznała się do ataku na punkt kontrolny wspieranej przez USA koalicji Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) we wschodniej prowincji Deir ez-Zour. Kurdowie twierdzą, że nie było ofiar.

- To może być powolne odrodzenie IS w najbliższych miesiącach – powiedział Voice of America Colin Clarke, analityk z zajmującego się terroryzmem nowojorskiego Soufan Center. Dodał, że Państwo Islamskiego odznacza się dużym oportunizmem. Stara się wykorzystywać błędy innych w regionie.

Odrodzenie IS?

Pomimo utraty prawie wszystkich ziem, które kiedyś kontrolowali, bojownicy IS kontynuują ataki na swoich przeciwników w Syrii i Iraku. Według działającego z Londynu Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, w dziesiątkach ataków IS w ubiegłym roku w Syrii zginęło co najmniej 600 osób.