Beskid Żywiecki - pogoda dzisiaj (20.06). Prognoza - Palenica, Sokolica, Wielka Racza

Planujesz wyprawę w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Beskidzie Żywieckim? Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych gór w Beskidzie Żywieckim. Publikujemy tu warunki pogodowe na dzisiaj. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:53. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Częściowe zachmurzenie, możliwa burza z piorunami. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:52. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Sokolica znajduje się w Beskidzie Żywieckim i ma wysokość 1367 m n.p.m. Jest to najniższy szczyt w masywie Babiej Góry. Sokolica wyróżnia się platformą na szczycie, ponieważ nie tworzy typowego wierzchołka. Sokolica jest w dużej mierze porośnięta lasem oraz kosodrzewiną. Na Sokolicę prowadzi szlak turystyczny czerwony i zielony oraz narciarski.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:53. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Częściowe zachmurzenie, możliwa burza z piorunami. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Po słowackiej stronie został stworzony rezerwat przyrody. Na Wielką Raczę można się dostać dzięki szlakom turystycznym. Jest to szlak czerwony, żółty i zielony. Istnieje wiele teorii o pochodzenie nazwy Wielka Racza. Jedna z nich odnosi się do podobieństwa z nazwą miejscowości Rajcza, która znajduje się w bliskich sąsiedztwie.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:52. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Częściowe zachmurzenie, możliwa burza z piorunami. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Babia Góra (Diablak), Beskid Żywiecki

Babia Góra jest masywem górskim w Paśmie Babiogórskim, które należy do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem Babiej Góry jest Diablak, który nazywany jest także Babią Górą i ma wysokość 1725 m n.p.m. Należy on do Korony Gór Polskich i jest najwyższych szczytem po Tatrach.