Beskid Żywiecki - pogoda dzisiaj (17.11). Prognoza - Babia Góra (Diablak), Wielka Rycerzowa, Palenica

Przed Tobą wyprawa w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Beskidzie Żywieckim? Sprawdź znajdującą się poniżej listę najpopularniejszych gór w Beskidzie Żywieckim. Publikujemy tu warunki pogodowe na dzisiaj. Interesuje Cię prognoza pogody na kolejne dni? Przejdź do artykułu pod informacjami o wybranej górze.

Słońce ma dziś zajść o godz. 15:56. Pochmurnie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Babia Góra (Diablak), Beskid Żywiecki

Babia Góra jest masywem górskim w Paśmie Babiogórskim, które należy do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem Babiej Góry jest Diablak, który nazywany jest także Babią Górą i ma wysokość 1725 m n.p.m. Należy on do Korony Gór Polskich i jest najwyższych szczytem po Tatrach.