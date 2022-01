Beskid Żywiecki: pogoda 07.01. Prognoza na dzisiaj: Babia Góra (Diablak), Sokolica, Rysianka

Chcesz wybrać się w góry, ale nie wiesz, jaka będzie pogoda w Beskidzie Żywieckim? Poniżej znajdziesz najpopularniejsze góry w Beskidzie Żywieckim. Na tej stronie sprawdzisz, jaka będzie dzisiaj pogoda. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 15:59. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. -2 do 0 °C, min. temp. -12 do -10 °C.

Babia Góra (Diablak), Beskid Żywiecki

Babia Góra jest masywem górskim w Paśmie Babiogórskim, które należy do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem Babiej Góry jest Diablak, który nazywany jest także Babią Górą i ma wysokość 1725 m n.p.m. Należy on do Korony Gór Polskich i jest najwyższych szczytem po Tatrach.