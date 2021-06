Beskid Śląski - pogoda jutro (20.06). Warunki: Skrzyczne, Szyndzielnia, Magurka Radziechowska

Wschód słońca jutro o godz. 04:35, a zachód - 20:55. Szansa na wystąpienie burzy jutro w ciągu dnia wynosi 1 %. Szansa na wystąpienie burzy jutro w nocy wynosi 1 %. Burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 28 do 30 °C, min. temp. 16 do 18 °C.

Skrzyczne znajduje się w Beskidzie Śląskim w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich i ma wysokość 1257 m n.p.m. Jest to najwyższy szczyt w Beskidzie Śląskim i zalicza się do Korony Gór Polskich. Na Skrzyczne można dostać się dzięki kilku szlakom turystycznym - niebieskim, zielonym i czerwonym. Prawdopodobnie nazwa Skrzyczne wzięła się od skrzeczenia żab, które znajdowały się w stawie pomiędzy Skrzycznem a Małym Skrzycznem.

Małe Skrzyczne to płaskie wypiętrzenie grzbietu łączącego Skrzyczne z Malinowską Skałą w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Małe Skrzyczne to szczyt o wysokości 1211 m n.p.m. i jest trzecim szczytem co do wysokości tej grupy górskiej. Północno-zachodnie ramię Małego Skrzycznego, na którym w górnej części znajduje się Hala Skrzyczeńska, opada ku dolinie Żylicy stokiem pokrytym licznymi polanami. W Szczyrku ten teren jest jednym z głównych ośrodków narciarstwa.

Północne, strome stoki, które opadają do doliny Czyrnej, w latach 90. XX wieku zostały całkowicie ogołocone z lasów. Do czasu odbudowy szaty roślinnej te tereny stały się zimą jednymi z nielicznych w Beskidach zagrożonymi lawinami. Przez szczyt Małego Skrzycznego biegnie zielony szlak turystyczny z Malinowskiej Skały na Skrzyczne.