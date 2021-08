Beskid Śląski: pogoda 01.08. Prognoza na jutro: Magurka Radziechowska, Klimczok, Szyndzielnia Newsroom 360

Pogoda w górach - Beskid Śląski. Zapowiadają burze czy słońce? iStock.com

Pogoda w górach: Magurka Radziechowska, Małe Skrzyczne, Barania Góra, Szyndzielnia, Klimczok, Trzy Kopce, Skrzyczne. Prognoza na jutro w Beskidzie Śląskim. Jakie warunki pogodowe przewidują meteorolodzy? W poniedziałek temperatura w Beskidzie Śląskim ma wynieść ok. 12 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 10 km/h. Opady deszczu wyniosą ok. 1 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy jutro za dnia wynosi 0 %. Szansa na pojawienie się w nocy burzy wynosi 0 %. Sprawdź pogodę w Beskidzie Śląskim na jutro i kolejne dni.