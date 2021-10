Beskid Sądecki: pogoda 18.10. Prognoza na jutro: Mała Radziejowa, Wielki Rogacz, Radziejowa Newsroom 360

Pogoda w górach - Beskid Sądecki iStock.com

Pogoda w górach: Mała Radziejowa, Wielki Rogacz, Radziejowa. Prognoza na jutro w Beskidzie Sądeckim. Jakie warunki pogodowe przewidują meteorolodzy? We wtorek temperatura w Beskidzie Sądeckim ma wynieść ok. 8 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 6 km/h. Dzisiaj nie będzie opadów. Sprawdź pogodę w Beskidzie Sądeckim na jutro i kolejne dni.