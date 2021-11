Beskid Mały - pogoda dzisiaj (27.11). Warunki: Czupel, Wielki Cisownik, Góra Żar

Planujesz wyprawę w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Beskidzie Małym? Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych gór w Beskidzie Małym. Na tej stronie sprawdzisz, jaka będzie dzisiaj pogoda. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 15:47. Deszcz ze śniegiem po południu. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Czupel jest najwyższym szczytem w Beskidzie Małym i ma wysokość 930 m n.p.m. Należy on do Grupy Magurki Wilkowickiej. Na Masywie Czupla teren jest całkowicie zalesiony. Z rzadkich gatunków flory występuje naparstnica purpurowa. Ponadto można tam spotkać również biegacza pomarszczonego, który jest rzadkim gatunkiem chrząszcza.

Słońce ma dziś zajść o godz. 15:47. Deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Wielki Cisownik, Beskid Mały

Wielki Cisownik to szczyt w paśmie Beskidu Małego. Ma wysokość 853 m n.p.m. Wierzchołek jest zwornikiem trzech grzbietów: południowo-zachodni, który opada do Jeziora Żywieckiego, północno-zachodni, który opada do Jeziora Międzybrodzkiego oraz wschodni, czyli główny grzbiet Beskidu Małego. Szczyt jest stromy i zalesiony.