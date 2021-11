Beskid Mały - pogoda dzisiaj (25.11). Warunki: Wielki Cisownik, Czupel, Góra Żar

Chcesz wybrać się w góry, ale nie wiesz, jaka będzie pogoda w Beskidzie Małym? Poniżej znajdziesz najpopularniejsze góry w Beskidzie Małym. Na tej stronie sprawdzisz, jaka będzie dzisiaj pogoda. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 15:49. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Wielki Cisownik, Beskid Mały

Wielki Cisownik to szczyt w paśmie Beskidu Małego. Ma wysokość 853 m n.p.m. Wierzchołek jest zwornikiem trzech grzbietów: południowo-zachodni, który opada do Jeziora Żywieckiego, północno-zachodni, który opada do Jeziora Międzybrodzkiego oraz wschodni, czyli główny grzbiet Beskidu Małego. Szczyt jest stromy i zalesiony.