Beskid Mały: pogoda 20.06. Prognoza na dzisiaj: Góra Żar, Czupel, Wielki Cisownik

Chcesz wybrać się w góry, ale nie wiesz, jaka będzie pogoda w Beskidzie Małym? Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych gór w Beskidzie Małym. Z tego artykułu dowiesz się, jaka dzisiaj będzie pogoda. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:56. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 29 do 31 °C, min. temp. 17 do 19 °C.

Żar to szczyt w Beskidzie Małym, a jego wysokość to 761 m n.p.m. Na szczyt można wjechać kolejką linowo-terenową. W okresie zimowym można korzystać z wyciągów i tras narciarskich. W 1936 r. u podnóża góry powstało lotnisko szybowcowe. Działa tam Górska Szkoła Szybowcowa “Żar” i uprawiane jest paralotniarstwo.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:55. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 27 do 29 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Czupel jest najwyższym szczytem w Beskidzie Małym i ma wysokość 930 m n.p.m. Należy on do Grupy Magurki Wilkowickiej. Na Masywie Czupla teren jest całkowicie zalesiony. Z rzadkich gatunków flory występuje naparstnica purpurowa. Ponadto można tam spotkać również biegacza pomarszczonego, który jest rzadkim gatunkiem chrząszcza.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:54. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 30 do 32 °C, min. temp. 15 do 17 °C.

Wielki Cisownik to szczyt w paśmie Beskidu Małego. Ma wysokość 853 m n.p.m. Wierzchołek jest zwornikiem trzech grzbietów: południowo-zachodni, który opada do Jeziora Żywieckiego, północno-zachodni, który opada do Jeziora Międzybrodzkiego oraz wschodni, czyli główny grzbiet Beskidu Małego. Szczyt jest stromy i zalesiony.