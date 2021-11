Berlińscy lekarze: Niezaszczepieni pacjenci powinni płacić za leczenie szpitalne

Jak dotąd, berlińscy lekarze, którzy chcą też wprowadzenia obowiązku szczepień, poszli najdalej, jeśli chodzi o restrykcje wobec osób niezaszczepionych i opowiadają się za podejmowaniem radykalnych środków w walce z pandemią – podkreśla Business Insider Deutschland.

Stowarzyszenie lekarzy kas chorych (KV) z Berlina apeluje także, by osoby niezaszczepione partycypowały w kosztach swojego leczenia, jeśli będą wymagały leczenia COVID-19 w szpitalu.

„Będzie można to zrobić albo poprzez wkład własny, albo dopłatę do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód mógłby przynieść korzyści personelowi pielęgniarskiemu ze szpitali i pracownikom medycznym w opiece ambulatoryjnej” – informuje KV w opublikowanym we wtorek oświadczeniu.

„W przeciwnym razie wysoki odsetek osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione, doprowadzi nas do katastrofy i przeciąży nasz system opieki zdrowotnej w stopniu, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy” – przestrzegają lekarze dodając, że nawet samo wprowadzenie obowiązku szczepienia nie wystarczy w tej sytuacji.