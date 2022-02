Berlinale 2022. Złoty Niedźwiedź dla filmu "Alcarras" Carli Simon

Choć festiwal jeszcze nie dobiegł końca, już dziś poznaliśmy zwycięzców. Nagrody przyznano po sześciu dniach pokazów. I tak, Złoty Niedźwiedź za najlepszy trafił do Carli Simin. Jej obraz "Alcarras" bardziej zachwycił jury niż takie obrazy, jak choćby "Peter von Kant" François Ozona, "A E I O U - A Quick Alphabet of Love" Nicolette Krebitz czy "The Line" Ursuli Meier.

Srebrnego Niedźwiedzia - Wielką Nagrodę Jury otrzymał "The Novelist's Film" Honga Sangsoo. Za najlepszą reżyserię nagrodę otrzymała Claire Denis za film "Both Sides of the Blade", zaś za najlepszą rolę pierwszoplanową uznano kreację Meltem Kaptan w filmie "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush".

Twitter