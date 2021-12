Berlin: nowy rząd wprowadzi częściowy obowiązek szczepień przeciwko COVID-19

Niemcy planują wprowadzić obowiązek szczepień w niektórych zawodach. Chodzi o pracowników szpitali, domów opieki oraz innych placówek medycznych.

Nowy rząd chce, aby szczepienia przeciwko COVID-19 były obowiązkowe od 16 marca przyszłego roku.

Niemcy z niechęcią podchodzą do wprowadzenia obowiązku szczepień w obawie przed pogłębieniem niedoboru personelu medycznego, ale poparcie dla tego pomysłu wzrosło, bo kraj stanął w obliczu rosnącej liczby zakażeń w czwartej fali pandemii.

Socjaldemokraci, Zieloni i Wolni Demokraci, którzy w środę utworzą nowy rząd, mają w najbliższym tygodniu przedstawić parlamentowi ustawę. Projekt, do którego dotarł Reuters, mówi, że pracownicy zatrudnieni we wspomnianych obszarach będą musieli udowodnić, że są zaszczepieni lub wyzdrowieli z COVID-19 bądź przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nie mogą zostać zaszczepieni do 15 marca.