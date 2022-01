Berlin: Niemiecki rząd chce znieść zakaz reklamowania metod aborcji

Rząd Niemiec chce zlikwidować obowiązujący dziś zakaz reklamowania aborcji - informuje portal dw.com

Niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann tłumaczy, że nowa ustawa ma położyć kres „niemożliwej sytuacji prawnej”, w której lekarze rzeczowo informujący o stosowanej przez siebie metodzie (przerywania ciąży-red.), mogą zostać skazani. Mówił, że nie ma obaw, by zmiana prawa umożliwiła reklamowanie aborcji w sposób wychwalający ją albo w sposób nieprzyzwoity.

Mówiąc o spodziewanej skardze konstytucyjnej w tej sprawie chadeckich partii, powiedział: "Jeśli CDU/CSU zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego, to jest to ich prawo. Ale to się nie uda".

Poparcie dla zniesienia paragrafu 219a prawa karnego zasygnalizowała minister ds. rodziny Anne Spiegel z partii Zielonych. – Wiele kobiet szuka dziś porad przede wszystkim w internecie. Ale lekarzom, którzy są najlepiej wykwalifikowani, nie wolno w sieci udzielać informacji o aborcji – powiedziała Spiegel. – Musimy usunąć tę przeszkodę tak szybko, jak to możliwe, dla dobra tych, których to dotyczy.