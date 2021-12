Berliński sąd skazał na dożywocie 56-letniego Rosjanina za „drobiazgowo zaplanowany” zamach na czeczeńskiego dysydenta w stolicy Niemiec na rozkaz władz rosyjskich.

Zelimkhan „Tornike” Changoszwili, 40-letni obywatel Gruzji, który walczył z Rosją podczas drugiej wojny czeczeńskiej na początku XXI wieku, został postrzelony w głowę w Kleiner Tiergarten, parku w centrum Berlina, w sierpniu 2019 roku.

Zabójstwo wywołało oburzenie w Niemczech i skłoniło rząd do wydalenia dwóch rosyjskich dyplomatów, co doprowadziło do podobnej wreakcji Moskwy.

Ten werdykt prawdopodobnie zwiększy presję na rosyjsko-niemieckie stosunki dyplomatyczne, które już i tak są pod napięte z powodu nagromadzonych wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą. Odpowiedź nowego rządu niemieckiego na werdykt będzie pierwszym sprawdzianem dla kanclerza Olafa Scholza i ministra spraw zagranicznych Annaleny Baerbock, którzy przysięgli bronić praw człowieka.

Zabójstwo z rozkazu Rosji na niemieckiej ziemi, jak napisała gazeta Der Tagesspiegel, było „oburzającym wydarzeniem, które narusza suwerenność Republiki Federalnej”, i które powinno rozwiać złudzenia, że ​​zniszczone stosunki z Moskwą można szybko naprawić.