Berlin: Armin Laschet kandydatem CDU na kanclerza Niemiec. Ma szansę zastąpić Angelę Merkel

Laschet i Söder ścierali się o to, który z nich jest w lepszej pozycji, by zostać kanclerzem i poprowadzić konserwatywny sojusz, zwany „Unią”, do zwycięstwa wyborczego.

Wspierając 60-letniego Lascheta, elita CDU przedkładała swoją przewagę w bloku konserwatywnym przed perspektywą poprowadzenia do zwycięstwa 54-letniego Södera, który uzyskałby władzę nad sojuszem i tym samym mógłby go zdominować przez lata. Wcześniej Laschet mówił, że jego rywal jasno dał do zrozumienia, iż przyjmie decyzję federalnego komitetu wykonawczego CDU. - To bardzo ważny sygnał - powiedział Laschet. Obecne sondaże sugerują, że Söder jest bardziej popularny niż Laschet, więc perspektywa utraty głosów z Laschetem jako kandydatem na kanclerza wywołała niezadowolenie niektórych członków jego własnej partii CDU.