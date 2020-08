Berlin: Aleksiej Nawalny został otruty substancją z grupy inhibitorów cholinoesterazy. Oświadczenie szpitala Charité nie pozostawia złudzeń

Berliński szpital leczący ciężko chorego przywódcę rosyjskiej opozycji, Aleksieja Nawalnego, twierdzi, że wygląda na to, że mężczyzna został otruty.

Szpital Charité w Berlinie wydał w poniedziałek po południu oświadczenie, w którym stwierdza, że „dowody kliniczne sugerują zatrucie substancją należącą do grupy inhibitorów cholinoesterazy”.

"Jego stan był poważny, ale nie zagrażający życiu” - czytamy w oświadczeniu.

W ostatni czwartek Aleksiej Nawalny zachorował podczas wewnętrznego lotu w Rosji. Pojawiło się wideo, na którym pojawił się Nawalny, zaciekły krytyk Kremla, wijący się w agonii podczas lotu z Tomska na Syberii do Moskwy.

Jego zwolennicy podejrzewają, że pił zatrutą herbatę na lotnisku. Kto mu ją podał, kiedy dodano trucizny - nie wiadomo. Władze Rosji zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z tą sprawą.

Oświadczenie rzeczniczki Nawalnego, Kiry Yarmysh, z poniedziałku z godz. 17.30: Lekarze karetki powiedzieli mi, że Aleksiej ma „toksyczne zatrucie”. To nie był mój domysł. To znaczy, pierwszy lekarz, który zobaczył Aleksieja, doszedł do następującego wniosku. Przez kolejne dni ordynator szpitala w Omsku oszukiwał wszystkich.