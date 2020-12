Benefit i Leonardo wyróżnione przez Raport CSR

Magazyn Raport CSR to pierwszy tak duży projekt wydawniczy w Polsce, którego misją jest promowanie najważniejszych i najciekawszych działań CSR prowadzonych przez firmy i instytucje. Pierwszy numer kwartalnika pojawił się w 2009 r. Od tego czasu ukazało się już 47 edycji, w których wyróżniono ponad 100 laureatów. Najnowsza edycja Raport CSR została poświęcona kulisom walki polskiego biznesu z epidemią koronawirusa. - Gdy w kwietniu br. zamykaliśmy pierwszy „pandemiczny” numer byliśmy przekonani, że kolejny będzie już tylko wspomnieniem pandemii i podsumowaniem działań CSR w tym trudnym okresie. Wydaliśmy jednak kolejne dwa, a dziś gdy oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku numer, okazuje się że wirus wcale nie jest w odwrocie. Na zapleczu polskiego biznesu wciąż trwa nierówna walka ze skutkami pandemii… - czytamy w komunikacie.

Benefit Systems przed pandemią aktywizował 1,2 mln użytkowników przez program MultiSport, co miało wpływ na zwiększenie popytu w obiektach sportowych. Niestety, kolejne fale epidemii sprawiły, że obiekty sportowe zostały całkowicie zamknięte. Spółka, nie czekając na wsparcie rządu, postanowiła przeznaczyć 4 mln zł na pomoc klubom sportowym i siłowniom, których sytuacja po pierwszym lockdownie była ciężka. - Czujemy się odpowiedzialni za ekosystem, który stworzyliśmy dzięki programowi MultiSport. Współpracujemy z 4,6 tys. obiektów sportowych w całej Polsce, dzięki czemu pracę ma nie tylko obsługa, ale całe środowisko niezależnych trenerów czy kadra prowadząca zajęcia – mówi Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems.

Dow Jones Sustainability Index to ranking przedsiębiorstw, które uwzględniają w swojej polityce cele społeczne i ekologiczne. Leonardo jest w nim obecne do 11 lat, zaś od dwóch lat ma pozycje branżowego lidera. Firma, choć ma włoskie korzenie, jest ważną w portfolio polskiej gospodarki. To za sprawą fabryki PZL-Świdnik na Lubelszczyźnie. - Cały czas wnosimy wkład w zrównoważony postęp czyniony na rzecz bezpieczniejszego świata. Takie ambicje leżą u podstaw „BeTomorrow-Leonardo 2030”, naszego długofalowego planu strategicznego – przekonują przedstawiciele Leonardo.

W magazynie Raport CSR jest też wiele innych ciekawych informacji np. o pierwszym sklepie, który w 100 proc. jest zasilany tzw. zieloną energią. Żabka, sklep na warszawskiej Białołęce, pełni też rolę laboratorium, w którym sieć zamierza testować przyjazne środowisku rozwiązania. W Raporcie można przeczytać także o działaniach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, których celem jest m.in. bezpieczeństwo pracowników, a także o największej w tej części Europy firmie mleczarskiej – Mlekovita, i jej działaniach na rzecz ochrony środowiska. W tym numerze redakcja stawia też ważną tezę: że obecna pandemia COVID-19 nie musi być ani ostatnią, ani najgroźniejszą. - To oznacza, że już teraz należy zastanowić się nad rolą i definicją społecznej odpowiedzialności biznesu – przekonuje w felietonie „Czas na globalny CSR”, Bogusław Mazur