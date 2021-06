Belgia i Dania oddadzą hołd Eriksenowi. "Wyrzucimy piłkę i będziemy klaskać"

W czwartek o godzinie 18. rozpocznie się mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy pomiędzy Danią, a Belgią. W 10 minucie spotkania zaplanowano aplauz kibiców dla Christiana Eriksena, który w sobotnim meczu z Finlandią doznał zawału serca na murawie, ale przeżył dzięki szybkiej interwencji medyków. Kibice wybrali nieprzypadkowy moment na uhonorowanie zawodnika, bo duński pomocnik występuje z numerem '10' na koszulce.

- Kiedy Eriksen będzie oklaskiwany w 10. minucie, to wyrzucimy piłkę i też będziemy klaskać. To normalne - powiedział na konferencji prasowej Romelu Lukaku. - Wyślemy mu wiadomość, że chcemy go widzieć tu z powrotem tak szybko, jak to tylko możliwe. Dlatego chcemy go uhonorować - wtórował swojemu zawodnikowi trener Roberto Martinez.