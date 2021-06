Beksiński w Warszawie. Wystawa prac wybitnego artysty w Koneserze. Część z nich powstała w stolicy

Do Warszawy prace Beksińskiego jechały specjalną kolumną ochranianą przez służby. Prace artysty są wysoko cenione, a na aukcjach ich cena zbliża się już do sześciocyfrowych. Mecenas wystawy, Radosław Kwaśnicki, zauważył, że dzień przed konferencją prasową otwierającą wydarzenie niebo nad Warszawą przypominało to z kilku obrazów Zdzisława Beksińskiego.

Tytuł wystawy to "OCZEKIWANIE... Postscriptum". Nawiązuje do wystawy obrazów Zdzisława Beksińskiego z 1973 roku zorganizowanej przez Janusza Boguckiego. Bogucki poprosił artystę o nadanie obrazom nazw, czego ten nie zwykł czynić. Beksiński zdecydował się całą serię obrazów nazwać właśnie "OCZEKIWANIE". Na "OCZEKIWANIE... Postscriptum" znajdą się prace z różnego okresu twórczości artysty. Jest nawet jedna rzeźba.