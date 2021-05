Bejrut: Sprzęt od Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej uratował z pożaru dziecko

Strażacy w Bejrucie uratowali dziecko z pożaru używając nowego wozu zakupionego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W wąskich i zatłoczonych ulicach libańskiej dzielnicy szybka i skuteczna reakcja jest znacznie trudniejsza. I wymaga specjalistycznego sprzętu. Udana akcja ratunkowa w symbolicznym dniu - Światowym Dniu Strażaka - to najlepsza weryfikacja wieloletniej współpracy PCPM z Libańską Obroną Cywilną.

Pożar wybuchł w godzinach popołudniowych w mieszkaniu na parterze budynku mieszkalnego w Burdż Hammud,. Kiedy na miejsce przybyła jednostka Libańskiej Obrony Cywilnej, okazało się, że w mieszkaniu zostało kilkuletnie dziecko. Przed przystąpieniem do gaszenia pożaru strażacy wynieśli dziecko z mieszkania, dzięki czemu odniosło ono tylko lekkie obrażenia, a na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy. - Mały, zwinny wóz gaśniczy to ogromna siła bojowa w ciasnych uliczkach dzielnicy Burdż Hammud, gdzie czas dotarcia do pożaru to kwestia życia lub śmierci dla mieszkańców – mówił Przemysław Rembielak, strażak współpracujący z PCPM w Libanie.