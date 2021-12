Będzie zawiadomienie do prokuratury na Janinę Ochojską. Maciej Wąsik: Łukaszenka powinien jej wysłać kwiaty

Zawiadomienie do prokuratury

W TVP1 wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że resort spraw wewnętrznych przygotował zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa przez Ochojską.

– Przygotowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i lada chwila to zawiadomienie wobec pani Ochojskiej zostanie skierowane do prokuratury. Nie pozwolimy na to, żeby porównania, które ona konstruuje w przestrzeni publicznej, były adresowane do Straży Granicznej – komentował wiceminister.