Będzie wsparcie dla najuboższych odbiorców prądu. Minister zwrócił się o pilne procedowanie projektu

W ubiegły czwartek "Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że w związku z kryzysem energetycznym w Europie planowany pierwotnie budżet na wsparcie dla najuboższych odbiorców prądu w Polsce ma być zwiększony.

„Może on być liczony w miliardach, choć ma być mniejszy niż w przypadku zamrożenia cen prądu w 2019 r., co kosztowało budżet ok. 5 mld zł” – napisano. Gazeta podała, że z nowych rozwiązań miałoby prawo skorzystać "poniżej 10 proc." klientów zamiast zapowiadanych wcześniej 6 proc.