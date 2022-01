Będzie wezwanie do zapłaty? Komisja Europejska analizuje odpowiedź Polski ws. Izby Dyscyplinarnej

Informację o otrzymaniu od rządu w Warszawie odpowiedzi na pismo z 22 grudnia przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. Jak podkreślił, pismo jest teraz „szybko analizowane”.

Zapytany przez dziennikarkę, jakie będą kolejne kroki w tej sprawie, Wigand wyjaśnił, że jeśli nie będzie dowodu na to, że Polska przestrzega nakazu TSUE z 14 lipca 2021 roku, KE wystawi pierwsze wezwanie do zapłaty. – Polsce pozostaje pilnie zastosować się do wyroku TSUE z 14 lipca ubiegłego roku – stwierdził.

Rzecznik przekonywał, że kary nałożone przez TSUE na kraje członkowskie muszą być płacone. Wskazywał, że KE dysponuje narzędziami pozwalającymi ściągnąć należne środki, np. przez potrącenie kary od unijnych funduszy.