Będzie trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19? "Wyszczególnimy grupy, które takie szczepienie powinno objąć"

- Rozmawialiśmy dziś z rządem m.in. na temat trzeciej dawki szczepionki. Mamy jako Rada wydać rekomendację w tej sprawie- powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska po spotkaniu Rady Medycznej z rządem. Jak tłumaczyła, wyszczególnione zostaną grupy, "które takie szczepienie powinno objąć".

Jak tłumaczyła, chodzi o "osoby z niedoborami odporności". - Prawdopodobnie damy też taką możliwość dla chętnych osób z personelu medycznego, jako grupy narażonej na kontakt z chorymi- mówiła.

Odniosła się także do ewentualnego lockdownu, który miałby zostać wprowadzony jesienią tego roku, tłumacząc, że "nikt nie chce go wprowadzać". - Jeżeli pojawią się jakieś ograniczenia, to będą one punktowe, dla małych rejonów - mówiła w rozmowie z Agencją.

- Reagowanie ma być na możliwie jak najmniejszym terenie. Zostanie to zrobione za pomocą znanych już społeczeństwu stref czerwonych, żółtych i zielonych- wyliczała i dodała, że liczby zakażeń "kwalifikujące dany powiat do określonej strefy będą wyższe niż rok temu".