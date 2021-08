Będzie reforma Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Morawiecki: Musimy doprowadzić do pewnego porozumienia z UE

Szef rządu Mateusz Morawiecki przyznał w rozmowie z Telewizją Republika, że nie dostrzega poprawy wymiaru sprawiedliwości. - Ubolewam i myślę, że większość kolegów z naszego obozu politycznego z tym by się zgodziła. Staramy się, ale niestety widzimy, że trzeba czekać na tę reformę i ja też czekam – mówił.

Zaznaczył także, że czeka na reformę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- I chciałbym zaproponować taką reformę z tego względu, że to, co się w tej chwili udało zrobić, jest może malutkim kroczkiem do przodu, ale zdecydowanie nie spełniło moich oczekiwań – przekazał premier.