„Będzie rachunek”. Trzaskowski po Marszu Niepodległości: Ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność

W „Gościu Wydarzeń” na antenie Polsat News prezydent Warszawy odniósł się do Marszu Niepodległości, który po raz 12. przeszedł ulicami stolicy. Było to największe zgromadzenie zorganizowane w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Warto zaznaczyć, że sam Rafał Trzaskowski zrobił wiele, aby wydarzenie nie mogło się odbyć. Jego plany pokrzyżowała jednak decyzja szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka o nadaniu Marszowi status formalnego zgromadzenia organizowanego przez władze publiczne.