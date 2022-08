Będzie ogólnopolska debata „Wspólnie dla zdrowia”. Minister Łukasz Szumowski: „Zapytajmy Polaków, czego oczekują”

Minister podkreślił, że dyskusja na temat zdrowia ma być „ rzeczywistą i szeroką konsultacją, która przygotuje system do zmian”. Zaznaczył, że oprócz ekspertów należy w debatę zaangażować obywateli, bo to ich zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia bezpośrednio dotkną.

- Wierzę, że Polacy to mądry naród. Do tej pory jako obywatel, jako lekarz miałem wrażenie, że system ochrony zdrowia i regulacje w zakresie systemu ochrony zdrowia odbywają się niejako w gronie ekspertów w wieży z kości słoniowej. To czas, żeby wyjść do ludzi, czas żeby zapytać Polaków, czego każdy z was oczekuje od nas, jako osób odpowiedzialnych za zorganizowanie służby zdrowia, ochrony zdrowia - mówił minister.

Zdaniem szefa resortu mamy obecnie „bezprecedensowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia”, ponieważ nowa rządowa ustawa o służbie zdrowia zakłada w latach 2018-2014 przeznaczanie na zdrowie 830 mld zł. - Ustawa jest czymś, czego nie było do tej pory w Polsce - przekonywał.