Będzie nowa szczepionka przeciwko COVID-19 dla państw UE. Komisja Europejska zatwierdziła produkt firmy Moderna

- Działamy wspólnie, zjednoczeni. Właśnie dlatego wynegocjowaliśmy dla wszystkich państw członkowskich najszerszy portfel szczepionek na świecie. Dziś dopuszczamy drugą bezpieczną i skuteczną szczepionkę. Zapewni nam to łącznie 460 mln dawek, dostarczanych przez przedsiębiorstwa Moderna i BioNTech-Pfizer, oraz szybszą ich dystrybucję w UE. I ta liczba jeszcze wzrośnie. Państwa członkowskie muszą teraz zadbać o to, by tempo szczepień nadążało za podażą. Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, by każdy mieszkaniec UE miał dostęp do szczepionki - oznajmiła Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Jak poinformowała Komisja Europejska, do tej pory zagwarantowane jest 160 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna, które będą dostarczane od pierwszego do trzeciego kwartału 2021 roku.

Ile dawek otrzyma Polska?

Rząd Polski podczas negocjacji ustalił, że zakupi on 6,69 mln dawek szczepionki firmy Moderna.

- W przyszłym tygodniu spodziewamy się pierwszej dostawy szczepionek firmy Moderna, która powinna wynieść około 29 tys. dawek - poinformował w środę prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dodał także, że w pierwszym kwartale powinniśmy otrzymać około 800 tys. dawek tej szczepionki.

Jak działa szczepionka Moderny?

Szczepionkę tej firmy także podaje się w dwóch dawkach – podobnie jak tą firm Pfizer i BioNTech, w odstępie 28 dni.

Najczęstsze działania niepożądane to ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, a także zmęczenie. Badania wykazywały, że ustępowały one w ciągu kilku dni od podania szczepionki.

Szczepionka firmy Moderna przez długi czas zachowuje stabilność w temperaturze minus 20 st. C, a po rozmrożeniu utrzymuje stabilność w temperaturze od 2 do 8 st. C do 30 dni. Natomiast szczepionka firm Pfizer-BioNTech musi być przechowywana w temperaturze minus 70 st. C, co ogranicza możliwość jej rozprowadzania.