Będzie można zaszczepić się w miejscu zatrudnienia? Jest pomysł rządu

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” rządzący mają pomysł, by rozpocząć szczepienia także w dużych zakładach pracy.

„Na umówiony termin zostaną dostarczone preparaty oraz wytyczne, a cała organizacja będzie już po stronie pracodawcy" - przekazuje gazeta. To właśnie pracodawca "będzie musiał zapewnić personel kwalifikujący i przeprowadzający szczepienia lub zawrzeć stosowną umowę z przychodnią".

Dziennik podkreśla, że taka akcja związana jest z chęcią przyspieszenia szczepień w kraju i uczynienia ich bardziej masowymi.

- Pracodawca będzie mógł zgłosić, że ma np. 5 tys. osób do zaszczepienia, a my damy mu listę podmiotów, które mogą je wykonać. Wszystko sobie zorganizują sami, my tylko dostarczymy szczepionki - powiedział rozmówca gazety.