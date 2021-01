Będzie luzowanie obostrzeń? Minister zdrowia: Szansa jest, jak najbardziej, patrząc na to, co się dzieje z dzienną liczbą zachorowań

Minister zdrowia Adam Niedzielski na pytanie o luzowanie obostrzeń przekazał, że również na to czeka.

- Natomiast wszystkie decyzje muzą być decyzjami bardzo ostrożnymi. Czas uczy, ze ci którzy zbyt szybko decyzją się na poluzowania, okazywało się, ze z liderów walki z pandemią stawali się liderami ilości zachorowań – mówił

Dopytywany, czy od 1 lutego jest szansa na luzowanie obostrzeń, odparł: "oczywiście, że szansa jest, jak najbardziej, patrząc na to, co się dzieje z dzienną liczbą zachorowań w Polsce, która systematycznie maleje albo przynajmniej stabilizuje się"

Minister zdrowia jednak zaznaczył, że cały czas martwi duża liczna zgonów. Co więcej zwrócił uwagę na to, co dzieje się w państwach europejskich – Czechach, czy Słowacji.

- Tutaj nie ma łatwych odpowiedzi, łatwych perspektyw. Pandemia sieje spustoszenie i to co teraz robimy, to próba ograniczenia tych strat – mówił podczas programu.