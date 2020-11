Będzie film o Powstaniu Warszawskim. Tym razem o sportowcach o

Powstanie film o sportowcach w Powstaniu Warszawskim. Szymon Starnawski /Polska Press

„Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” to powstający właśnie fabularyzowany film dokumentalny. Poznamy w nim m.in. Henryka Leliwę-Roycewicza – medalistę olimpijskiego w jeździectwie i Eugeniusza Lokajskiego – mistrza Polski w rzucie oszczepem. Nie tylko pasja i talent do sportu będą tym, co łączy bohaterów powstającego filmu. Wszyscy brali także udział w Powstaniu Warszawskim.