Będzie dodatkowa niedziela handlowa w grudniu. Projekt czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów

NOWE Black Friday 2020. Media Markt przygotowało świetne okazje

Black Friday 2020 zbliża się wielkimi krokami. Co z tej okazji przygotował sklep Media Markt? Na klientów czeka mnóstwo promocji. Jest to świetna okazja, by zrobić zakupy w bardzo okazyjnych cenach. Promocje będą dotyczyć produktów z różnych kategorii, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Od dawna planujesz zakup sprzętów elektronicznych? Sprawdź, czy te rzeczy objęte są promocją i skorzystaj z niższych cen! Skorzystaj z promocji z okazji Black Friday 2020 w Media Markt.