Będą zwolnienia urzędników. Administracja państwowa może zostać zmniejszona nawet o 20 proc. Związkowcy protestują

W podobnym tonie wypowiada się także przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ "Solidarności" Lucyna Walczykowska. - Wymagania względem kandydatów są bardzo duże – konieczne są studia, często specjalistyczne, a pensja zupełnie do nich nie przystaje. Te pieniądze, biorąc pod uwagę płace na rynku, są nieporównywalne. W efekcie nie ma kto wykonywać tej pracy, co obciąża osoby już pracujące, a teraz rząd chce jeszcze ciąć zatrudnienie. To nie do zaakceptowania - tłumaczy Walczykowska.