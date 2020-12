Będą zmiany w Bonie Turystycznym? Co się zmieni?

Schetyna: Jarosław Kaczyński stracił instynkt

Mam wrażenie, że Kaczyński jest oderwany od rzeczywistości, ale jak inaczej nazwać fakt, że krzyczy do opozycji z mównicy sejmowej, że powinna siedzieć w więzieniu, że to jest jej przyszłość. To są standardy białoruskie. Widzę czasami występującego byłego prezydenta Łukaszenka, to bardzo podobny klimat agresywnego tonu w stosunku do opozycji, wykluczającego każdego, kto ma inne zdanie. Agresja, złe emocje i więcej niż niechęć, niechęć przeradzająca się w nienawiść. To dzisiejszy kontekst polityki Prawa i Sprawiedliwości – mówi Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej