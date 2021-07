Będą nowe zachęty do szczepień przeciw koronawirusowi? Rzecznik rządu: Prezentacja propozycji możliwa jeszcze dziś

Jak pokazują dane publikowane przez rządową stronę, tempo szczepień w Polsce spada. Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i minister zdrowia Adam Niedzielski oraz wiceszef tego resortu Waldemar Kraska ostrzegają przed możliwością nadejścia IV fali koronawirusa.

- Jeśli czwarta fala pandemii będzie poważnym zagrożeniem, to nie wykluczamy dalej idących kroków - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że „w najbliższych dniach będziemy wypracowywać koncepcje dalej idące”.

Coraz częściej pojawiają się pytania o konkretne działania rządu – czy osoby zaszczepione będą zwolnione z restrykcji przy IV fali koronawirusa, a może Polska pójdzie śladem Francji i wprowadzi ograniczenia dla osób niezaszczepionych, między innymi możliwość wejścia do restauracji jedynie z okazaniem dokumentu potwierdzającego zaszczepienie.

Loteria szczepionkowa

Jednym z przykładów działań mających na celu zachęcenie Polaków do szczepień jest loteria szczepionkowa. Do wygrania w środę jest pięć razy po 50 000 zł i 60 hulajnóg elektrycznych, w ramach trzeciego losowania nagród w loterii szczepionkowej organizowanej przez Totalizator Sportowy. Do wtorku wartość rozlosowanych nagród przekroczyła 3 mln zł.