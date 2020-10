Będą nowe strefy czerwone. Zostanie nimi objętych ponad 100 powiatów, w tym największe miasta

W środę padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia informuje, że ponad 100 powiatów w najbliższym czasie objętych zostanie czerwoną strefą, w tym największe miasta. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz przekazał, że liczba respiratorów dla pacjentów z Covid-19 jest wystarczająca, ale zaszła konieczność przeszkolenia dodatkowego personelu do jego obsługi.

Przyrosty zakażeń koronawirusem z dnia na dzień biją rekordy w naszym kraju. W środę resort zdrowia poinformował o ponad 6,5 tys. nowych przypadków zakażeń. Dzień wcześniej było to ponad 5 tys. Ostatniej doby zmarło 116 osób zakażonych Covid-19 (z czego 11 nie miało chorób współistniejących).

Najgorzej sytuacja wygląda na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że stolice województw mocno rzutują na ilość zakażeń w skali kraju. Jak dodał, w czwartek, po publikacji codziennej statystki, zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. - I tutaj pod kierunkiem pana premiera będą zapadać kolejne decyzje. Na pewno ten wachlarz możliwości do wprowadzenia jest dość długi - mówił. Kolejne powiaty w czerwonej strefie - Zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad 100 powiatów jako stref czerwonych. Będzie w nich dość dużo miast – przyznał rzecznik, dodając, że obostrzeniami zostaną objęte stolice poszczególnych województw.

Jak przekazał, minionej doby w Warszawie zanotowano 720 nowych zakażeń, w Krakowie było ich 499, w Łodzi 148, a w Poznaniu 116. Czeka nas dalszy wzrost zakażeń? Andrusiewicz dodał, że jutro również spodziewać możemy się dużej liczby zakażeń. - Na dobowe statystyki wpływa duża liczba osób kierowanych na wymazy z POZ. Ostatniej doby skierowano 24 tys. pacjentów. Około 50 proc. z nich wykonuje te testy w pierwszej dobie, a trafność skierowań często wynosi ok. 60 proc. - mówił. Dodał, że zdaniem resortu zdrowia w Polsce nie ma dużych ognisk koronawirusa. - Wciąż to powtarzamy, zakażamy się w tej chwili na ulicach - stwierdził.

Rzecznik ministerstwa zaznaczył, że ostatniej doby wystawiono 16 tys. skierowań, czyli o 8 tys. mniej niż dobę wcześniej. - Proszę też pamiętać, że skierowanie na test to nie jest jeszcze test, tylko to liczba osób skierowanych do testowania. W związku z tym jutrzejszy wynik też na pewno będzie wysoki – mówił.

Co z 1 listopada? Rzecznik zapewnił, że „obecnie nikt nie przewiduje zamknięcia cmentarzy 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych”. - To co możemy robić, to apelować do Polaków, żeby rozłożyć te wyjazdy na tydzień przed dniem Wszystkich Świętych - tłumaczył. Andrusiewicz: Respiratorów wystarczy Resort zdrowa poinformował dziś, że obecnie zajętych jest 467 respiratorów. Andrusiewicz tłumaczył, że w sumie dla pacjentów z koronawirusem jest przeznaczonych ponad 1020 urządzeń. - Bufor łóżek i respiratorów jest, ale oczywiście my decydujemy się na wydanie kolejnego sprzętu. W ubiegłym tygodniu poszła dyspozycja o wydaniu 304 respiratorów dla szpitali drugiego i trzeciego poziomu. W tym tygodniu poszła dyspozycja o wydaniu 394 respiratorów dla szpitali pierwszego poziomu, czyli dla szpitali powiatowych – wskazał. - Bufor w Agencji Rezerw Materiałowych nadal jest i sprzęt nie jest zagrożony – dodał.

Szkolenie dodatkowego personelu Andrusiewicz zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia stara się nie dopuścić do sytuacji, w której na oddziałach intensywnej terapii będzie brakowało personelu medycznego. - Tu wspólnie z konsultantem krajowym do spraw anestezjologii podjęliśmy decyzje o szkoleniu dodatkowego personelu pielęgniarskiego do opieki nad pacjentami na oddziałach intensywnej terapii – przekazał. Wyjaśnił też, że personel medyczny do pracy w poszczególnych szpitalach kierują wojewodowie, a według jego wiedzy „na dziś takich skierowań było w granicach tysiąca”.

Wracają godziny dla seniorów Od czwartku od godziny 10.00 do 12.00 ponownie obowiązywały godziny dla seniorów – będą mogli oni np. zrobić wówczas zakupy spożywcze lub udać się do apteki. - Dziś przekazaliśmy nasz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie godzin dla seniorów. Będzie on teraz w trybie obiegowym na Radzie Ministrów - poinformował w środę rzecznik Andrusiewicz, zaznaczając, że „niedługo przepis wejdzie w życie”.

Rewolucja w zasiłkach chorobowych