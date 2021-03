Będą nowe kary za zaśmiecanie i niszczenie środowiska. "Surowość kary musi być adekwatna do czynu"

- Chcielibyśmy tych pseudo przedsiębiorców, czy każdego z nas uwrażliwić poprzez ten system działań oparty nie tylko o kary czy różnego rodzaju obostrzenia ale również jeżeli chodzi o środki wychowawcze, po to, żeby to środowisko w którym żyjemy było dla nas przyjazne- wyjaśniał.

Szef resortu klimatu tłumaczył, że nielegalne składowiska śmieci są kosztem dla nas wszystkich i dodał, że "mamy coraz lepszą wykrywalność nielegalnych składowisk odpadów, a to jak tłumaczył przekłada się na te koszty, "które obarczają wszystkich". - Chcemy doprowadzić do tego, żeby te koszty nie były przerzucane na barki społeczeństwa, tylko w sposób jednoznaczny powinny obciążać tych, którzy są za to odpowiedzialni- mówił. - chcemy doprowadzić do tego, że ci którzy będą recydywować w tego typu działalności będą skonfrontowani z jednoznacznie odstraszającymi karami- dodał.

- Jedną z kluczowych zmian jest zaostrzenie kary wobec sprawców zbrodni środowiskowej. Za ten czyn, sprawcy będzie groziło do 25 lat pozbawienia wolności. Surowość kary musi być adekwatna do czynu- zapowiedział.

Ozdoba zapowiedział także podniesie kary pozbawienia wolności w przypadku art. 181 par. 2, czyli przepisu mówiącego o ochronie zwierząt i roślin. - Kto je niszczy to obecnie podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. My proponujemy, aby te kary wynosiły od 1 roku do 5 lat pozbawienia wolności- powiedział.

Ozdoba tłumaczy, że zmiany mają dotyczyć również artykułu 182 par. 1 i 4 Kodeksu Karnego, który dotyczy zanieczyszczania środowiska i świata roślin. Ministerstwo proponuje w tym przypadku od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jak wyjaśniał wiceminister Ozdoba, obecnie jest to od trzech miesięcy do pięciu lat.

Z kolei w przypadku nielegalnego importu odpadów niebezpiecznych, Ozdoba poinformował, że jego resort chce "zwiększenia dolnego i górnego pułapu kary od 2 lat do 12 lat. Obecnie kara ta wynosi od 6 miesięcy do 8 lat. Kara za zaśmiecanie lasów ma zostać zmieniona z obecnych 500 zł do 5 tys. ponadto sprawca będzie musiał uprzątnąć śmieci.