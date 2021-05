Będą kolejne zawiadomienia w sprawie "wyborów kopertowych". NIK wydała oświadczenie

Dodał, że Izba skierowała zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Spółek Skarbu Państwa, to jest Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

W dalszej części wyjaśniono, że trwają "intensywne prace nad stanowiskami, które zostały przekazane NIK przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów". Podkreślono, że dokumenty te zostały przekazane NIK 7 i 10 maja, "przed ostatecznym rozstrzygnięciem co do ewentualnej treści zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez inne kontrolowane podmioty, konieczne jest uwzględnienie także treści tych pism".

- Pierwotnie publikacja wyników z ww. kontroli była planowana nadzień 18 maja 2021 r. Z uwagi na pojawiające się w mediach spekulacje,co do treści wyników kontroli oraz zarzuty podważające intencje NIK, podjęto decyzję o skróceniu terminu i zaprezentowaniu wyników w dniu 13 maja 2021 r.-napisano.

Wyjaśniono także, że NIK "działała w tej sprawie obiektywnie i profesjonalnie". Dlatego "do ostatniej chwili oczekiwała na przesłanie stanowiska przez MSWiA". Jednak "w tym przypadku termin na udzielenie ostatecznego stanowiska upływał 7 maja 2021, ale korespondencja mogła zostać przez Ministerstwo wysłana pocztą, co przyczynia się do zwłoki w sprawie".