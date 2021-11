Będą kolejne obostrzenia? Waldemar Kraska: Te restrykcje, które są w tej chwili, powinny wystarczyć

Jednocześnie dodał, że inną kwestią jest egzekwowanie tych limitów, ale trwają rozmowy ministra Niedzielskiego z przedstawicielami policji, by zwiększyć kontrole. - Minister Adam Niedzielski rozmawiał z Komendantem Głównym Policji. W tej chwili są nasilone kontrole i teraz to już nie są pouczenia, tylko mandaty – zapewnił.

Na pytanie dotyczące konieczności posiadania paszportów covidowych w takich miejscach jak restauracje czy kina stwierdził, że w Polsce obowiązuje limit osób niezaszczepionych i na razie nie ma potrzeby wprowadzania innych obostrzeń. - U nas obowiązują zasady, że 75% w danych pomieszczeniach to są osoby zaszczepione, a 25 % niezaszczepionych, tylko trzeba to egzekwować –podkreślił.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany o wprowadzanie nowych obostrzeń w związku ze zwiększającą się liczbą nowych zakażeń oraz zbliżającym się szczytem czwartej fali odpowiedział, że „mamy obostrzenia, z których powinniśmy korzystać, które powinniśmy egzekwować i to się dzieje”.

– Jeżeli będzie sytuacja, że w jakimś regionie, w którym służba zdrowia będzie niewydolna i nie będzie można pomóc osobom, które zachorują, to jest możliwość wprowadzenia obostrzeń na danym terenie –…

- W województwach podlaskim i lubelskim wydaje się, że na dzień dzisiejszy sytuacja się ustabilizowała. Widzimy, że przez kilka dni - tydzień do tygodnia mamy minusowe przyrosty zakażeń, więc te restrykcje wystarczą – ocenił Kraska.

Zwrócił uwagę, że te osoby, które się nie szczepią to w dużej mierze osoby, które nie chodzą na wybory bądź wyborcy Konfederacji. - Są sugestie, że nie chcemy wprowadzić pewnych restrykcji, bo wyborcy PiS są przeciwni takim rozwiązaniom. Zrobiliśmy sondaż, który pokazał, że wyborcy PiS i PO są tak samo temu przeciwni, a największa grupa przeciw to ci, którzy nie chodzą do wyborów- wyjaśnił

Co więcej Kraska dodał, że z danych wieczornych nie powinniśmy przekroczyć dzisiaj 24 tysięcy nowych zakażeń.