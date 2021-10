Beata Szydło: Unia stosuje wobec Polski retorykę wymuszania, straszenia i szantażu

Podczas środowego wywiadu w Programie 1 Polskiego Radia europosłanka PiS Beata Szydło odniosła się do wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim, która dotyczyła wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października oraz stanu praworządności w Polsce.

Według byłej premier unijni urzędnicy stosują wobec dwóch państw – Polski i Węgier – retorykę opartą na wymuszaniu, straszeniu i szantażu. Zdaniem Szydło, swoim działaniem Bruksela daje do zrozumienia, że jeśli polski rząd nie zachowa się tak, jak chce unijna administracja, to Polska może stracić należne fundusze. Według europosłanki PiS podczas "spektaklu w PE" dała się zauważyć tendencja, by uderzać w polski rząd i doprowadzić do zmiany władzy w Polsce poprzez Donalda Tuska.