Beata Kempa ujawnia zasady tzw. dyrektywy powrotowej. „UE przyznaje się do błędu. Zgadza się z Polską”

Polskie MSZ skierowało do strony białoruskiej notę dyplomatyczną, oferując pomoc humanitarną dla migrantów. Transport zawiera m.in. namioty, łóżka, koce odzież i środki ochrony osobistej. Białoruś odmówiła zgody na wjazd konwoju na jej terytorium. O czym to może świadczyć? Białoruś złamała wszelkie zasady, które w sposób formalny i nieformalny obowiązują niemal na całym świecie. Świadcząc pomoc humanitarną np. w Syrii, nie mieliśmy – my, jako Polacy – takich zdarzeń. Jeśli tylko nasze organizacje pozarządowe pozyskały partnerów, np. Kościoły Wschodu, po odpowiednich negocjacjach i ich aktywności, to pomocy zawsze udało się udzielić. Nawet w tak trudnej sytuacji, jaka panowała w czasach silnego konfliktu zbrojnego w Syrii. W przypadku reżimu Łukaszenki mamy do czynienia z absolutnym uderzeniem nienawiści i gry jego interesów. Problem nie jest tylko w tym, że to się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. To jest już problem europejski, a nawet ogólnoświatowy, dlatego że jest to kazus, który pokazuje bardzo niebezpieczną tendencję, związaną z pogardą dla życia ludzkiego. Zderzamy się z olbrzymim problemem, który bez włączenia się w jego rozwiązanie Unii Europejskiej, jak i graczy światowych, może stworzyć precedens w wielu zapalnych miejscach świata, gdzie jak do tej pory, pomoc – z wielkimi trudnościami – ale jednak udało się nieść. To nowy, bardzo niebezpieczny trend, który bezwzględny reżim Łukaszenki w tej chwili prezentuje, nie wpuszczając konwoju humanitarnego do Polski.

Litwa, Łotwa, Estonia oraz Polska zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytoria w ramach tzw. wojny hybrydowej. Takie samo stwierdzenie padło z ust przedstawicieli polskiego rządu. Do czego służy Łukaszence wojna hybrydowa, o której mówimy?

To rzeczywiście jest wojna. Dzisiaj nie trzeba czołgów czy broni konwencjonalnej, żeby atakować przeciwnika, co ma na celu destabilizację sytuacji w kraju, w którym chce się to osiągnąć. Łukaszenka za wszelką cenę chce pokazać, że jest „potęgą”. Potrzeba mu komunikatu do wewnątrz jego kraju, ponieważ ma w nim dość słabą sytuację. Opozycja, która jest na Białorusi próbuje walczyć, a Łukaszenka w ten sposób chce stworzyć komunikat do części społeczeństwa, która go jeszcze popiera, z którego popłynie przesłanie, że jest silny, potrafi zaatakować, że jego gra może wzmocnić Białoruś. To oczywiście – w mojej ocenie – nie dzieje się bez porozumienia z Rosją. Duże agencje światowe informują, że w Kabulu rosyjskiej ambasady pilnują talibowie, a wszystkie inne muszą się ewakuować. Już to pokazuje, że w tym od lat bardzo zapalnym punkcie, za chwilę mogą być realizowane interesy Rosji. Mimo że Afgańczycy są bardzo biedni, to sam kraj jest bardzo bogaty w zasoby naturalne. Afganistan ma wielkie złoża żelaza, miedzi, złota, ale przede wszystkim litu, który jest ważnym i rzadkim pierwiastkiem wykorzystywanym w technologiach. Dziś powstaje przede wszystkim pytanie: jak długo jeszcze będą cierpieć niewinni ludzie?! Jest to też próba pokazania światu hegemonii jednego państwa czy też dyktowania warunków np. przez kraje wschodnie. Niestety USA popełniły błąd, chcąc na siłę wprowadzić liberalną demokrację w krajach arabskich, co z góry było skazane na porażkę. Patrząc na uwarunkowania przede wszystkim społeczno-kulturowe w tych krajach, to była po prostu mrzonka w głowach liberalnych ideologów.