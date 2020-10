Bayern zwyciężył bez Lewandowskiego, Borussia goni Bawarczyków

Bardzo rzadko zdarza się, że Robert Lewandowski omija mecze Bayernu Monachium, szczególnie, gdy nie jest kontuzjowany. W sobotę kibice nie mogli być jednak zaskoczeni nie widząc snajpera w podstawowym składzie zespołu, gdyż dzień wcześniej trener Hansi Flick potwierdził, że w porozumieniu z Polakiem doszli do wniosku, by ten zregenerował się przed wtorkowym meczu Bayernu w Lidze Mistrzów z Salzburgiem. Przez pandemię koronawirusa kalendarz tego sezonu jest niezwykle napięty i to może być bardzo dobra decyzja, której plony Lewy i trener zbiorą w dalszej części tej kampanii.

W meczu z Koeln brak reprezentanta Polski nie był aż tak odczuwalny, a goście wyszli na prowadzenie już w 13. minucie. W normalnych warunkach okazję na kolejne trafienie miałby Lewandowski, ponieważ przeciwko zespołowi Markusz Gisdola podyktowano rzut karny. W obliczu absencji RL9 do piłki podszedł Thomas Mueller i się nie pomylił.