Bayern Monachium - FC Holywood za niewielkie pieniądze

Mistrzowie Niemiec zagrali składem, który - w różnych okienkach transferowych - został zbudowany za 130 milionów euro. Mogło być taniej, bowiem wydawało się, że od pierwszej minuty finału w Lizbonie zobaczymy Ivana Perisicia. Roczne wypożyczenie Chorwata kosztowało władze FCB około pięciu milionów euro (mimo dobrej gry nie zdecydowali się wykupić go za 15 milionów, Perisić wróci do Interu). W finale w podstawowym składzie Die Roten zagrał Kingsley Coman. Francuz najpierw został wypożyczony z Juventusu na dwa sezony za siedem milionów euro, potem wykupione za kolejne 21.

- Nigdy nie wydalibyśmy 100 milionów za 33-latka - mówił o transferze Cristiano Ronaldo do Juventusu Karl-Heinz Rummenigge, prezydent Bayernu Monachium. Kibice zdążyli się przyzwyczaić do faktu, że Bawarczycy przed transferem oglądają dokładnie każde euro. Wydają mądrze i - zazwyczaj - bardzo skutecznie. W Lizbonie po triumf w Lidze Mistrzów sięgnął skład, który kosztował monachijczyków... lekko ponad 100 milionów euro. A Bayern przecież ograł PSG, klub będący współczesnym symbolem przepychu i blichtru. Kylian Mbappe kosztował 180 milionów euro. Neymar? Jeszcze więcej, rekordowe 222 miliony. W wyjściową jedenastkę katarscy właściciele paryskiego klubu zainwestowali 588 mln euro. Pięć razy więcej niż mistrzowie Niemiec w całą „zwycięską” ekipę z finału na Stadionie Światła.

Trudno w to uwierzyć, ale do poprzedniego lata rekord transferowy w Bundeslidze należał do VfL Wolfsburg. „Wilki” w 2015 roku wykupiły z Schalke 04 Juliana Draxlera za 43 miliony euro. Rekord transferowy Bayernu wynosił wtedy 41,5 miliona euro - tyle Bawarczycy zapłacili latem 2017 roku za Cerentina Tolisso z Olympique’u Lyon. Do szerszego otworzenia sejfu szefów Bayernu musiał namówić... Robert Lewandowski. - Bayern jeszcze nigdy nie zapłacił za piłkarza więcej niż 40 mln euro. Na rynku transferowym to już od dawna jest kwota raczej ze średniego przedziału, a nie ze szczytu. W ostatnich latach nie rośliśmy z rynkiem - mówił „Lewy” w rozmowie z magazynem „Der Spiegel”.

Wywiad kapitana reprezentacji - udzielony „Spieglowi” jesienią 2017 roku - odbił się w Monachium szerokim echem. Zły na Polaka był Karl-Heinz Rummenigge, dyrektor generalny klubu z Allianz Arena. Wywiad jednak poskutkował, latem 2019 roku do Bayernu z Atletico Madryt trafił Lucas Hernandez. Wtedy 23-letni obrońca kosztował 80 milionów euro. W tym samym czasie Bawarczycy kupili również, „tylko” za 35 milionów euro, Benjamina Pavarda. Die Roten udowodnili, że mogą w jednym okienku wydać ponad sto milionów. Przyszłość pokazała, że ani Pavard ani Hernandez nie pojawili się w finale Ligi Mistrzów nawet na minutę (Hernandez zagrał za to ok. 10 minut w wygranym 8:2 półfinale z Barceloną i nawet zdobył bramkę).

W finale Champions League na Estadio da Luz Tolisso pojawił się na ostatnie cztery minuty i to on był najdroższym zakupem Bayernu na murawie. Wśród piłkarzy wyjściowej jedenastki tym najdroższym był bramkarz Manuel Neuer. W Monachium jest od 2011 r. Wtedy FCB kupił go z Schalke za 30 milionów euro. W ogólnym rozrachunku tyle samo kosztował Coman. Następny w tej klasyfikacji jest Thiago Alcantara, za którego Bayern zapłacił Barcelonie 25 milionów euro. Jerome Boateng kosztował Bawarczyków 13,5 miliona, Alphonso Davies 10 milionów, Joshua Kimmich osiem i pół miliona, a rewelacyjny Serge Gnabry nawet pół miliona mniej. David Alaba na Allianz Arena trafił jako nastolatek, Bayern kupił jego potencjał w 2008 roku - za 150 tysięcy euro.