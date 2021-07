Bawarski koncern motoryzacyjny poprawiał, udoskonalał, aż wreszcie wyszła zgrabna hybryda

Wydaje się zaskakujące, że BMW X1 w wersji xDrive25e. bardziej jednak kochają panie niż mężczyźni. Z czego to może wynikać? Być może zdecydowały takie walory, jak dobre proporcje nadwozia te-go hybrydowego samochodu, a może łatwość obsługi multimediów.

Ten drugi czynnik odgrywa niebagatelną rolę, szczególnie podczas długich podróży. Harman Kardon Premium, (za który trzeba jednak dopłacić) z 12 głośnikami, daje gwarancję, że podróż będzie interesująca i relaksująca, zwłaszcza, że nie zakłóci jej praca silnika.

Pasażerka testowego auta, która nie wnikała w techniczne i technologiczne rozwiązanie tego modelu, tak o nim mówi: wygodne siedzenia z podłokietnikiem, co sprawia, że nawet długa podróż nie męczy. Klimatyzacja delikatnie owiewająca pasażera, która nie skupia się na jednym punkcie. Eleganckie wnętrze, wykończone z dyskrecją i wielkim smakiem, wreszcie czytelna tablica, która z perspektywy siedzącego obok kierowcy daje jasne przekazy o tym, jak przebiega jazda. Na koniec ogromny bagażnik, co jest niebagatelne w przypadku, gdy podróżują autem cztery lub pięć osób.

Kierowca pochwalił pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up, który przekazuje takie najważniejsze dane o jeździe, jak między innymi prędkość, czy zakaz wyprzedzania), nie rozpraszając przy tym, co pozwala się skupić całkowicie na prowadzeniu hybrydy. .



Cichy i wygodny

Siedzący za kierownicą dodaje kolejny plus, jakim jest stabilność tego auta na drodze, wspomniana cicha praca silnika ( poza wyjątkami, kiedy ostro przyciśniemy pedał gazu). A co do ogromnej pojemności bagażnika, to BMW X1 mimo mniejszego rozstawu osi, zyskało na funkcjonalności, jest szersze i wyższe i na dodatek można w nim ułożyć więcej bagażu.

Debiut BMW X1, który jest technicznym „krewniakiem” popularnej serii 3. bawarskiego producenta, miał miejsce w roku 2009 i cały czas się zmienia. Ale bez rewolucyjnych działań. Po kolejnych modyfikacjach nabrał ta-kich kształtów, że dziś przypomina SUV-a. W roku 2020 producent do-rzucił wersję hybrydową i taki właśnie model był testowany. Dodajmy jeszcze, że ma on charakterystyczny ogromny grill, co jest jednym ze znaków rozpoznawczych BMW.