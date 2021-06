Battlefield 2042. Widowiskowy zwiastun, data premiery i inne szczegóły [WIDEO]

- Battlefield 2042 to prawdziwa rewolucja gatunku, która ma na względnie to, czego oczekują gracze - przekonuje Oskar Gabrielson, General Manager DICE. - To bezprecedensowa odsłona serii Battlefield, oparta na sandboxowej rozgrywce wieloosobowej, którą charakteryzuje intensywna walka i multum niesamowitych i nieprzewidzianych zdarzeń. Wszyscy z nas w DICE w Sztokholmie, Los Angeles, w Criterion i w EA w Gothenburgu mieliśmy mnóstwo zabawy tworząc tę grę. Teraz nadeszła kolej na graczy. To, co odkryją to trzy, zupełnie różne, ale niesamowicie epickie doświadczenia, która dla nich przygotowaliśmy i wydaje nam się, że je pokochają.