Bartosz Józefiak: Nie słyszymy merytorycznych argumentów, dlaczego branża fitness podlega zamknięciu

Z badań empirycznych dobitnie wynika, że przy zachowaniu środków ostrożności kluby fitness czy siłownie są miejscami bezpiecznymi – mówi Bartosz Józefiak, Członek Zarządu Benefit Systems SA.

Na czym polega państwa działalność i jaką rolę odgrywa firma na rynku fitness?

Benefit Systems jest polską firmą obecną na rynku od prawie dwóch dekad, od 10 lat jesteśmy spółką giełdową. Nasza działalność wyrosła z oferowania produktu o nazwie MultiSport. Jest to karta, która umożliwia pracownikom firm i instytucji uprawianie ponad dwudziestu dyscyplin i aktywności sportowych w kilku tysiącach partnerskich obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym w klubach fitness czy pływalniach. Dysponujemy też własną siecią ponad 150 klubów fitness w Polsce i 25 za granicą. Karty sportowe, takie jak MultiSport, należą nadal do najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych wspierających aktywność fizyczną. Ma do nich dostęp 60 proc. pracowników dużych firm i co czwarta osoba pracująca w Polsce. Można ten wynik uznać za – w dużej mierze nasz – sukces w propagowaniu zdrowego trybu życia. Co widać było po rosnącej liczbie użytkowników naszych kart sportowych – przed pandemią było ich ponad 1,1 mln, a z oferty blisko 3,5 tys. klubów fitness i siłowni korzystało ponad 4 mln użytkowników.

Jak pandemia uderzyła w rynek fitness i w państwa firmę?

Podczas trwającej blisko rok pandemii przez siedem miesięcy mogliśmy funkcjonować jedynie w bardzo ograniczonym zakresie albo wcale. W wakacje, poza ścisłym reżimem sanitarnym, ograniczeń naszej działalności było stosunkowo najmniej, jednak to tradycyjnie najsłabszy frekwencyjnie sezon dla branży sportowej. Szacuje się, że w związku z wiosennym lockdownem branża poniosła stratę ok. 2 mld zł, czyli połowy rocznych przychodów generowanych w normalnych okolicznościach. Teraz, jesteśmy ponownie zamknięci od połowy października, a więc omija nas najlepszy okres dla branży, co oznacza, że strata będzie zdecydowanie większa. Branża jest w bardzo trudnej sytuacji, a przedsiębiorcom kończą się zapasy finansowe. Niestety programy pomocowe pokrywają znikomą część kosztów, a w dodatku obejmują jedynie jakieś 20 proc. firm działających w tym sektorze. Kolejny lockdown nie jest wyzwaniem wyłącznie dla przedsiębiorców i pracowników. Zamknięcie miejsc umożliwiających podejmowanie aktywności fizycznej ma i będzie mieć bezpośredni wpływ na kondycję społeczeństwa, na stan zdrowia fizycznego i psychicznego milionów Polaków oraz na zwiększanie kosztów związanych z leczeniem chorób cywilizacyjnych i absencją chorobową pracowników. Jeszcze przed pandemią absencja pracowników kosztowała przedsiębiorców około 7 mld zł rocznie. Wskutek braku dostępu do infrastruktury sportowej koszt ten będzie na pewno wyższy w kolejnych latach.

Benefit Systems podziela los całej branży. Osiągamy niewielki ułamek naszych normalnych przychodów i konsumujemy zgromadzone wcześniej środki finansowe. Nie ukrywamy, że liczymy na jak najszybsze otwarcie klubów, co pozwoli nam rozpocząć odbudowę biznesu.

Wbrew opinii części epidemiologów twierdzicie, że obiekty fitness są stosunkowo bezpieczne epidemiologicznie. Na jakiej podstawie?

Chcę podkreślić, że nie kwestionujemy potrzeby stosowania specjalnych środków ostrożności, służących walce z pandemią. Jednak z drugiej strony nie słyszymy merytorycznych argumentów, dlaczego nasza branża podlega dalszemu zamknięciu. Co najwyżej wysuwa się argument, że są to miejsca gromadzące ludzi pod dachem. Tymczasem po pierwszym lockdownie, już w warunkach reżimu sanitarnego, wykonano w kilkunastu krajach badania empiryczne, z których dobitnie wynika, że przy zachowaniu środków ostrożności kluby fitness czy siłownie są miejscami bezpiecznymi. Polska branża fitness wykonała w ubiegłym roku bardzo duży finansowy i organizacyjny wysiłek związany z dostosowaniem się do wymogów sanitarnych, a badania pokazują, że klienci w naszych klubach czuli się bezpiecznie. Tymczasem rząd nie chce poluzować obostrzeń i powołuje się na badanie opublikowane w „Nature”, które było oparte wyłącznie o model matematyczny, bez uwzględniania reżimu sanitarnego. Celem tego badania było wskazanie miejsc w Ameryce, gdzie protokoły sanitarne są potrzebne. Dodatkowo przytaczane przez rząd dane miały pomóc przy ponownym otwieraniu poszczególnych branż, a nie ich zamykaniu. Od wielu tygodni postulujemy otwarcie w wyższym reżimie sanitarnym, zapewniającym m.in. limit jednej osoby na 12 mkw powierzchni klubu fitness oraz obowiązek noszenia maseczek w częściach wspólnych, a także szereg dodatkowych działań, obejmujących m.in. protokoły korzystania z szatni. Zapewnia to odpowiednie bezpieczeństwo ćwiczącym w klubach, a właścicielom obiektów rentowność z ich działalności.

Jakich działań pomocowych oczekuje branża od państwa?

Po pierwsze, otwórzmy wszystkie obiekty sportowe, takie jak kluby fitness czy siłownie. W razie potrzeby jesteśmy gotowi zaostrzyć reżim sanitarny, póki ekonomika tej działalności będzie choć minimalnie spełniona. Po drugie, dostosujmy działania pomocowe do skali problemu i czasu zamknięcia poszczególnych branż. Trzecim pożądanym działaniem byłoby skonstruowanie programów zachęcania Polaków, np. przez bodźce podatkowe, do powrotu do aktywności fizycznej, co byłoby korzystne nie tylko dla branży fitness i budżetu państwa, ale przede wszystkim dla zdrowia publicznego. Profilaktyka zdrowotna po pandemii będzie bardzo istotnym elementem zapobiegania długoterminowym skutkom lockdownu i rosnącym kosztom leczenia chorób cywilizacyjnych. Jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej spółka publiczna i pierwsza w Polsce firma uzyskaliście międzynarodowy certyfikat B Corp nadawany organizacjom, które przykładają wielką wagę do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR. Udało się je realizować podczas pandemii?

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w DNA naszej spółki. W ubiegłym roku, mimo trudnej sytuacji, w miarę możliwości wspieraliśmy branżę i sieć partnerów biznesowych. Po pierwszym lockdownie przeznaczyliśmy 4 mln zł na wsparcie obiektów partnerskich m.in. w dostosowaniu się do obowiązujących wymogów sanitarnych. Zawiesiliśmy spłaty pożyczek, rozliczaliśmy wizyty za zajęcia online prowadzone przez naszych partnerów, kontynuowaliśmy też działania na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i potrzeby wzmacniania odporności poprzez podejmowanie aktywności fizycznej. Przed pandemią oferowaliśmy także szeroko zakrojone programy pożyczkowe dla naszych partnerów. Uzyskiwali oni w ten sposób dostęp do środków finansowych na budowę nowych klubów fitness lub modernizację istniejących. Z tych programów sfinansowano 35 nowych obiektów, a ponad 200 zostało zmodernizowanych.

