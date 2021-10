Bartosz Arłukowicz: Najbliższe wybory będą bitwą o przyzwoitość. Dzisiaj rządzą nami ludzie nieprzyzwoici

Ile jest prawdy, a ile politycznej publicystyki w tezie o „polexicie”?

Zbliżamy się niestety do polexitu wielkimi krokami. Pracuję w Parlamencie Europejskim, w samym centrum Europy i widzę, jak na zmiany w Polsce reagują europejscy politycy. Obserwuję jednocześnie polską politykę i widzę wyraźnie, co się w niej dzieje. To nie jest żadna teza. To jest opis faktów, które w Polsce mają miejsce. W naszym kraju coraz częściej powraca antyeuropejska narracja, generowana przez kręgi rządowe.

Akurat kręgi rządowe robią wszystko, by udowodnić, że tak nie jest.

Widać wyraźnie, że premier Morawiecki jest w potrzasku między Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobrą. Wszystkie jego kłopoty, które teraz obserwujemy, wynikają z jego coraz mniejszej samodzielności. A polexit dzieje się obok bez względu na to, co mówi premier Morawiecki.

PiS chce wygrać kolejne wybory - a to mu się nie uda, jeśli rozpocznie polexit. Żadna partia w Polsce nie ma szans na wyborcze zwycięstwo głosząc postulat wyjścia z UE.

Tylko że tu nie chodzi o to, co PiS mówi. Tu chodzi o to, co on robi. Widać wyraźnie, że w Europie jest im coraz ciaśniej. W Wielkiej Brytanii też nikt nie wierzył, że brexit jest możliwy - a jednak do niego doszło.