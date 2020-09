Bartłomiej Misiewicz: Nieskromnie powiem, że czasem patrzę na swoje życie, jak na filmowy scenariusz

Nie lubię we własnym zakresie uprawiać martyrologii. Nic nie jest dane raz na zawsze. Jestem i czuję się człowiekiem młodym. Z dzisiejszej perspektywy polityka była dla mnie warsztatem, zdobyłem doświadczenie i wiedzę, której nie kupiłbym nigdy w życiu. Jestem wdzięczny panu marszałkowi Antoniemu Macierewiczowi za te wszystkie lata, możliwość pracy u jego boku i możliwość nauki. To dla mnie ogromna wartość. Niemniej, powtórzę, dziś jest to za mną, mam teraz nowe życiowe wyzwania. Pracowałem w polityce najlepiej jak umiałem. Jeśli jakieś błędy popełniłem, to lepiej, że w tak młodym wieku, żeby móc z nich wyciągnąć lekcję. Dziś biznes daje mi olbrzymią satysfakcję i komfort psychiczny. W polityce cokolwiek człowiek zrobi, niezależnie od tego, jak bardzo będzie się starał, to i tak zawsze będzie hejtowany i zawsze będzie źle. W biznesie nawet mimo prywatnych animozji, jestem oceniany po jakości oferowanych produktów, po pracy, którą wkładam w to, co robię. To jest dla mnie wielka motywacja.

W ogóle się do polityki nie zraziłem; ale dziś polityka to dla mnie przeszłość. Skupiam się na biznesie, prowadzę dwie firmy i to jest dzisiaj moja droga życiowa. Jestem tak zajętym człowiekiem – pochłoniętym firmami, które tworzę, że nawet nie śledzę na bieżąco wydarzeń politycznych.

To, co na co dzień przydaje mi się w biznesie, to na pewno odporność na stres. Też odporność na presję czasową i umiejętność zachowywania zimnej krwi w momencie, kiedy trzeba podejmować ważne decyzje związane z rozwojem własnego biznesu. Ale też umiejętność porozumiewania się i współpracy z mediami. To również kwestia zarządzania zespołem ludzkim. Siłą rzeczy, musiałem nauczyć się tego w młodym wieku. Polityka jest wielowątkowa, trzeba umieć łączyć różne sznureczki i sprawnie się w tych zawiłościach poruszać. Umiejętności, jakie nabyłem, dają mi dziś komfort funkcjonowania. Jedna moja spółka działa w branży innowacji i technologii, druga w branży alkoholowej. Umiem utrzymać między nimi balans, zarządzać funkcjonowaniem i rozwojem jednej i drugiej spółki.

Jeżeli chodzi o mnie osobiście, rozumiem, że w nawiązaniu do dawnych historii, to ja bym to traktował jako incydenty. Być może, mimo młodego wieku, człowiek piastujący ważne funkcje państwowe czy publiczne, nie powinien sobie pozwolić pójść na piwo do lokalu, bo właśnie mogą powstać z tego niestworzone historie.

To nie jest prawda. Nigdy czegoś takiego nie oczekiwałem. Pewne rzeczy wynikają z protokołu wojskowego i są naturalne, nawet jeżeli media czy niektórzy politycy uważają, że jest inaczej, a nie sprawdzają, jak to wynika z zapisów. Ale, jak powiedziałem, ja nigdy czegoś takiego nie oczekiwałem. Natomiast nie jestem pewien, czy to były błędy…

Niewątpliwie. Ale też nauczyło mnie postrzegania, że to, co dla wszystkich ludzi jest normalne i każdy obywatel ma do tego prawo, to dla osoby znanej czy publicznej oznacza, że tych praw ma mniej. A jeśli z nich korzysta, to potem musi liczyć się z tym, że inni stworzą niedomówienia, niedopowiedzenia, a nawet napiszą bajki na temat tego, co to niby miało się wydarzyć. Dziś jestem już zupełnie gdzie indziej, na innym pułapie życia. Nie mam czasu na imprezowanie, a jeśli muszę to odreagowuję w inny sposób, poprzez sport.

Co spowodowało, że Pan się tak odmienił, że jest innym człowiekiem nawet zewnętrznie, bo zrzucił ponad 40 kilogramów?

Schudnięcie traktuję jako jeden z moich dużych sukcesów, a i staram się to utrzymać. Na pewno te 148 dni spędzonych w odosobnieniu pozwoliły mi wykonać bardzo dużą pracę mentalną i refleksyjną nad sobą. Zmieniłem nie tylko priorytety w życiu, dokonałem pewnego przewartościowania, ale też… No właśnie, kiedyś rozrywką było dla mnie wyjście na piwo, a dzisiaj rozrywką czy też sposobem na pozbycie się emocji jest gra w tenisa czy trening EMS, które regularnie uprawiam. Staram się bardzo dużo ćwiczyć i być aktywnym fizycznie. Daje mi to bardzo dużą satysfakcję; pozbywam się negatywnych emocji; endorfiny pozwalają złapać uśmiech. Skupiam się więc na czymś zupełnie innym.